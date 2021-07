El partido político Cinco Estrellas pierde a cuatro miembros y se acentúa la crisis

Cuatro miembros del Movimiento 5 Estrellas (M5S) anuciaron durante el día de ho que dejan la formación política en medio de una crisis abierta por el liderazgo del fundador, Beppe Grillo, y el ex primer ministro Giuseppe Conte.



"Acabo de registrar mi solicitud de salida del M5S. También me he dado de baja del Movimiento", anunció Donatella Iorio, una de las que ha decidido abandonar el partido junto con Marco Terranova, Enrico Stefano y Angelo Sturni, informaron los medios locales.



Los cuatro han informado de que pasan a formar parte de un grupo nuevo llamado "El plan de Roma" y la consecuencia inmediata es que la alcaldesa actual, Virginia Raggi, perdería la mayoría en el consistorio.



Su salida se produce después de que el M5S esté viviendo un terremoto político en los últimos días, una vez que Conte, que se perfilaba como futuro líder y que goza de gran popularidad en el electorado italiano, diera un ultimátum a Grillo y le advirtiera de que el Cinco Estrellas debe reformarse y aceptar un cambio para no perder adeptos.



Y es que la formación fue la más votada en las elecciones generales del 2018, con el 32 % de los sufragios, pero en los últimos tiempos está perdiendo la confianza de los votantes y las encuestas le dan ahora una intención de voto del 17 %.



"No puedo involucrarme en un proyecto en el que no creo", reconoció Conte el lunes en rueda de prensa, unas palabras a las que Grillo respondió poco después diciendo que el ex primer ministro durante dos años con el M5S no podrá resolver los problemas de la formación "porque no tiene ni visión política ni capacidad de dirección".



Grillo además ha convocado una consulta por internet, tradicional método de toma de decisiones del partido, para que sus militantes elijan un "Comité Directivo" que elabore un plan de acción ante las próximas generales de 2023.



Luigi Di Maio, actual ministro de Exteriores y antiguo líder del M5S, se reunió este jueves con Conte para dialogar sobre la situación, mientras los medios italianos apuntan a que el Movimiento podría sufrir una ruptura.



Por un lado quedarían los partidarios de Conte, como algunos de los que fueron ministros en sus gobiernos, que formarían otro partido, y por otro los afines a Grillo, que apostarían por la reconstrucción del Cinco Estrellas con un modelo similar al de los orígenes. EFE