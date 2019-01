El Parlamento venezolano se declara "en emergencia" por la jura de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), de contundente mayoría opositora, se ha declarado "en emergencia" después de que Nicolás Maduro jurara como presidente para un nuevo mandato de seis años, que le permitirá mantenerse en el cargo al menos hasta 2025, y ha reiterado que no reconoce su legitimidad.

"Desde la AN nos declaramos en emergencia ante un hecho inédito", ha dicho en una rueda de prensa el jefe de la Cámara, el opositor Juan Guaidó, en referencia a lo que ha considerado la "usurpación" de la Presidencia en el país caribeño.

En ese sentido, ha señalado que los opositores realizarán el viernes un "cabildo abierto" en el exterior de la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, "para que todo el pueblo de Venezuela conozca la ruta para el cese de la usurpación".

Además, Guaidó ha hecho un llamamiento a las fuerzas militares de Venezuela, que han jurado lealtad a Maduro y lo han reconocido como comandante en jefe por los próximos 6 años, para que acompañen una eventual transición política.

Pronunciamiento al pueblo de Venezuela desde la Directiva de la @AsambleaVE https://t.co/pYS00Fm7eN — Juan Guaidó (@jguaido) 10 de enero de 2019

"Le digo a la Fuerza Armada: la cadena de mando está rota (...), el comandante en jefe de la Fuerza Armada deriva del voto popular, uno que hoy Nicolás Maduro (...) no tiene ni le corresponde", ha dicho.

"Hoy no hay jefe de Estado, hoy no hay comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hoy no hay titularidad del Estado",ha insistido.

Asimismo, ha indicado que desde este jueves Venezuela tiene un gobierno de facto "que no fue electo por el voto, sino que secuestró el Estado para beneficio propio".

Maduro ganó con holgura los comicios presidenciales del pasado mayo, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y por estar encarcelados o inhabilitados sus principales dirigentes, como Leopoldo López o el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles.

La oposición, así como parte de la comunidad internacional, desconocieron en su momento los resultados que otorgaron el triunfo a Maduro, y hoy cuestionaron con fuerza la legitimidad de su nuevo mandato.

Mientras Maduro tomaba juramento, la Organización de Estados Americanos (OEA) acordab no reconocer la legitimidad de ese acto al tiempo que pedía convocar nuevos comicios e instaba a sus miembros a adoptar medidas que permitan contribuir al restablecimiento del orden democrático en ese país.

Igualmente, la Unión Europea (UE) lamentaba que Maduro hiciera "caso omiso" al llamamiento para la celebración de unas elecciones democráticas y opinaba que ello aleja una solución constitucional negociada.

"No eres legítimo, así te disfraces como te disfraces", diecía al respecto Guaidó al asegurar que Maduro robó los símbolos de la Presidencia, como la banda y el collar propios de las investiduras en Venezuela.

Guaidó también ha dicho que la falta de reconocimiento internacional que ha recibido Maduro "es una victoria" del pueblo de Venezuela que, según suelen asegurar los opositores, no respalda al llamado "presidente obrero".

Con todo, mientras estos eventos se desarrollaban, la ciudadanía se sumergía en su rutina diaria, que implica luchar para conseguir alimentos, medicinas y hasta transporte público, también escaso por la falta de unidades en Venezuela, un país golpeado por la peor crisis de su historia.