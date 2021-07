Países Bajos extiende la exigencia del certificado covid y cancela festivales

Tal y como ha informado el Ministerio de Sanidad de este país a través de un comunicado, Países Bajos cancelará todos los festivales de verano de más de un día y extenderá a los viajeros de más países la exigencia de presentar un certificado covid para entrar en su territorio.

“Teníamos que proporcionar claridad a los festivales y, lamentablemente, no es responsable permitir que se celebren”, dijo el primer ministro en funciones, Mark Rutte, en una rueda de prensa.



Los tres grandes festivales afectados son Lowlands, previsto entre el 20 y el 22 de agosto, Down The Rabbit Hole y Mysteryland, que habrían tenido lugar entre el 27 y el 29 de agosto.



La organización de Lowlands calificó la cancelación como “una píldora amarga”, pero aseguró en un comunicado que “entiende y respeta” la decisión del Gobierno, una posición similar a la hecha pública por Down The Rabbit Hole.



Por otro lado, Países Bajos exigirá el certificado covid para entrar en su territorio a los pasajeros de países de la UE con una incidencia alta o muy alta del virus, informó hoy el Ministerio de Sanidad en un comunicado.



El certificado se pedía hasta ahora a viajeros procedentes de cuatro países con la incidencia muy alta -España, Andorra, Portugal y Chipre-, pero se requerirá también a partir del 8 de agosto a los pasajeros de más de 12 años que tengan como procedencia un país de la UE con la incidencia alta, como es el caso actualmente de Francia, Irlanda, Bélgica o Suiza.



El certificado será controlado por las compañías de transporte y garantizará que el viajero ya tiene la pauta completa de la vacuna o ha pasado recientemente la covid-19. Si no, se tendrá que enseñar una PCR hecha 48 horas antes de llegar al país y un test de antígenos de menos de 24 horas.



Los pasajeros provenientes de un país de la UE no tendrán que hacer cuarentena en ningún caso, aunque el Gobierno se reserva la opción de introducir esta restricción si aparece “una nueva variante del virus”, dijo el Ministerio de Sanidad.



Más allá del certificado, el Ejecutivo mantiene la recomendación de que los pasajeros se sometan a un test entre dos y cinco días después de llegar a Países Bajos y se aíslen en caso de dar positivo.



El país tuvo hoy casi 4.000 contagios de covid-19, una cifra menor comparada con la registrada durante los primeros diez días de julio, cuando se alcanzaron entre 9.000 y 11.000 contagios diarios y que llevó al Gobierno a limitar los horarios en la hostelería y cerrar el ocio nocturno.