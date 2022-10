La OTAN mueve ficha ante la amenaza rusa y realizará su ejercicio anual de disuasión nuclear la próxima semana

La OTAN llevará a cabo la próxima semana su ejercicio anual “Steadfast Noon”, centrado en garantizar que la Alianza mantiene su capacidad de disuasión nuclear “segura, protegida y eficaz”, anunció hoy el secretario general aliado, Jens Stotlenberg.



“Se trata de un entrenamiento rutinario, que se lleva a cabo todos los años para mantener nuestra disuasión segura, protegida y eficaz”, indicó Stoltenberg en una rueda de prensa en la víspera de una reunión de dos días en el cuartel general de la Alianza en Bruselas de los ministros de Defensa de la OTAN.



El político noruego afirmó que “Steadfast Noon” es un ejercicio anual “planificado hace tiempo”.



Preguntado por la conveniencia de celebrar esas maniobras en un momento en que Rusia habla abiertamente de emplear su arsenal atómico si se ve amenazada, Stoltenberg señaló que “ahora es el momento oportuno de ser firme y claro sobre que la OTAN está ahí para proteger y defender a sus aliados”.



Sobre la “retórica nuclear” y las “amenazas veladas” de Moscú, Stoltenberg insistió en que son “peligrosas e irresponsables”.



"Rusia sabe que no se puede ganar una guerra nuclear y que nunca se debe librar”, recalcó.



En todo caso, dejó claro que “estamos vigilando de cerca las fuerzas nucleares de Rusia” y aseveró que, por el momento, “no hemos visto ningún cambio en la postura de Rusia, pero seguimos atentos”.



El secretario general aliado hizo hincapié en que “también debemos decir claramente a Rusia que habrá consecuencias severas si utiliza cualquier tipo de arma nuclear”.



El ejercicio “Steadfast Noon” se llevará a cabo en Europa Occidental, a más de 1.000 kilómetros de Rusia”, y participarán en él 14 países aliados, precisaron a Efe fuentes aliadas.



Recordaron que el ejercicio se realiza cada mes de octubre y aseguraron que no está vinculado a la guerra de Rusia en Ucrania.



Apuntaron además que el nuevo Concepto Estratégico adoptado por los líderes de la OTAN en la cumbre de Madrid en junio pasado señala que "el propósito fundamental de la capacidad nuclear de la OTAN es preservar la paz, prevenir la coerción y disuadir la agresión. Las armas nucleares son únicas".



El “Steadfast Noon” del año pasado también contó con la participación de 14 países y con docenas de aviones y se desarrolló en el sur de Europa.



El ejercicio, que cada año organiza un país, es una actividad de entrenamiento rutinaria y recurrente, y no está relacionado con ningún acontecimiento mundial actual.



Suele incluir vuelos de entrenamiento con aviones de combate de doble capacidad, así como con aviones convencionales respaldados por aviones de vigilancia y reabastecimiento, y no utiliza armas reales.