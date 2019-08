La oscura relación entre los Clinton y la muerte del multimillonario Jeffrey Epstein

El pasado sábado 10 de agosto, Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda de la cárcel federal ubicada en Manhattan, conocida como "el Guantánamo de Nueva York". El multimillonario, que se enfrentaba a 45 años de prisión, estaba acusado de haber abusado sexualmente de decenas de niñas además de explotarlas. Apareció inconsciente en su celda y fue trasladado a un hospital de la ciudad estadounidense con un paro cardiaco, donde confirmaron su muerte.

Según fuentes policiales consultadas por la cadena ABC News, Epstein se ahorcó. El fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, anunció que la Fiscalía y el FBI abrirán una investigación. "Su muerte abre serias preguntas que deben recibir respuesta", comunicó el fiscal.

Su muerte ha traído muchas dudas sobre cómo pudo suicidarse si tenía vigilancia continuada las 24 horas del día. Además, se encontraba en un centro penitenciario de máxima seguridad, que tiene presos desde a el narcotraficante mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán hasta a agentes de la banda terrorista de Al Qaeda.

Una de las teorías que más fuerza está cobrando en los últimos días, relaciona a Epstein con el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. El magnate mantenía relación con personas de las altas esferas americanas, entre ellos, el presidente de EE.UU, Donald Trump, o el Príncipe Andrés de Inglaterra.

El actor y comediante conservador, Terrence K. Williams, tuiteó horas después de la noticia de la muerte del millonario en el que sugería que Bill Clinton podría estar involucrado en la muerte del neoyorquino. Este mensaje lo retuiteó el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su cuenta personal.

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead



I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!



RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX