La ONU exige la liberación de las tres mujeres iraníes encarceladas por quitarse el velo

Estas tres mujeres activistas: Mojgan Keshavarz, Monireh Arabshahi y Yasaman Aryani han sido condenadas a 55 años de prisión por pronunciarse en su camapaña “anti – velo obligatorio”. Por ello, expertos de la Organización de Naciones Unidas han pedido en un comunicado su liberación: https://news.un.org/en/story/2019/08/1044371

Las tres retenidas se dejaron ver en un vídeo en la capital del país, Teherán. Aparecían entregando flores a las mujeres senadas en los vagones del metro. En las imágenes no tenían puesto el hijab (velo) por lo que estaban incumpliendo el código de vestimenta femenino impuesto en su país (Irán).

Amnesty International condemns the arrest of brave women's rights defender Mojgan Keshavarz. Here she is peacefully protesting Iran's degrading forced veiling laws by handing out flowers to women on 8 March, International Women's Day.pic.twitter.com/tluR1m7fBu