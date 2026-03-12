El nuevo líder supremo de Irán dice que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha destacado este jueves en su primer mensaje oficial tras asumir el cargo a raíz del asesinato de su padre, Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel que Teherán "vengará la sangre de los mártires" y ha ensalzado la labor de las Fuerzas Armadas por "bloquear el camino del enemigo con golpes aplastantes".

El mensaje, publicado por la oficina de Mojtaba Jamenei a través de redes sociales, recoge que las fuerzas iraníes "han quitado a los enemigos la esperanza de dominar la patria y posiblemente dividirla" y ha subrayado que "la palanca del bloqueo al estrecho de Ormuz debe seguir siendo usada", tras los ataques contra buques en la zona como parte de la respuesta de Teherán a la citada ofensiva.

Jamenei, que ha tenido palabras en recuerdo de su padre y del fundador de la República Islámica, Ruholá Jamenei, ha destacado además la labor de "los combatientes del frente de la resistencia", en referencia al partido-milicia chií Hezbolá, los hutíes de Yemen y otras milicias proiraníes en Irak, al tiempo que ha reclamado a los países de la región que "expulsen a los invasores" de sus bases, que seguirán siendo atacadas por Irán.

Apenas unos minutos antes, la oficina de Jamenei había adelantado la publicación de un "mensaje estratégico" centrado en "siete secciones importantes", entre ellas "el martirizado líder de la Revolución --en referencia a Alí Jamenei--, el papel y deberes del pueblo, las Fuerzas Armadas, organismos ejecutivos, el frente de resistencia y los países de la región, y la lucha contra los enemigos".

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además la esposa de Alí Jamenei, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.