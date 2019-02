Un niño de tres años sobrevive solo en un bosque gracias a la ayuda de un oso

Como Mowgli y Baloo en el Libro de la Selva, la historia del pequeño Casey Hathaway, de apenas 3 añitos, y un oso del condado de Craven, Carolina del Norte podría ser la historia de una amistad inusual.

Según explica la CNN, el pequeño jugaba con dos niños de su familia en el patio trasero de la casa de su abuela. Los tres niños comenzaron a adentrarse en un bosque cercano, y cuando los adultos se percataron, les llamaron a gritos para que retornaran. Dos de ellos volvieron, pero Casey no. La familia comenzó a buscar al pequeño y, cuando después de una hora vieron que no aparecía, decidieron llamar a la policía.

Cientos de personas se sumaron a la búsqueda para encontrar al pequeño Casey, que tuvo gran repercusión a nivel estatal.

SHARE: Hundreds of people are joining multiple agencies to search for missing 3-year old Casey Hathaway. These are imagines from Chopper @ABC11_WTVD HD.



