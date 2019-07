La niña de 16 años que ha enfadado a los conservadores franceses tras su discurso en la Asamblea Nacional

Greta Thunberg una niña sueca de tan solo 16 años y ya activista climática acudió este martes a la Asamblea Nacional de París. A este debate se ausentaron diputados de la oposición, entre ellos se encuentra Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que forman parte del colectivo creado por Matthieu Orphelin: “Aceleremos la transición ecológica y solidaria”.

Además de haberse ausentado estos diputados llamaron al boicot y a las críticas.

Thunberg llegó a la Asamblea, rodeada de cámaras, a las 11.30 hora local (09.30 GMT) acompañada por el diputado de la mayoría presidencial Matthieu Orphelin, promotor de su invitación, y fue recibida por el presidente de la Cámara baja, Richard Ferrand.

El propio diputado Julien Aubert del partido conservador Los Republicanos (LR), calificó en Twitter a la joven activista de "profetisa en pantalones cortos, premio Nobel del miedo", en referencia a su reciente nominación al premio Nobel de la Paz, y su compañero Guillaume Larrivé la tildó de "gurú apocalíptica".

'Yo respeto la libertad de pensamiento pero no contéis conmigo para aplaudir a una profetisa de pantalones cortos “Premio Nobel del Miedo”. El planeta, sí. El negocio ecologista, no.'



Thunberg respondió en la Asamblea a los ataques recibidos: "Somos objeto de amenazas y burlas por citar cifras y hechos científicos", y destacó que lo único que piden a la clase política es que escuche a los investigadores.

