Netanyahu se marcha de la ONU sin hablar con Guterres, tras dos años de incomunicación

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, terminó su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas y se marchó de la sede en Nueva York sin haberse entrevistado con el secretario general de la ONU, António Guterres, según confirmó el portavoz de este último, Stéphane Dujarric.

Es el segundo año en que Netanyahu viene a la ONU y no se entrevista con Guterres; de hecho, el primer ministro no ha respondido a varias llamadas del secretario general desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los atentados de Hamás.

Es excepcional que los mandatarios que intervienen ante la Asamblea General no se reúnan con el secretario general; de hecho, Guterres ha tenido este año 89 reuniones bilaterales en los pasados seis días -incluido el presidente de EE.UU., Donald Trump -uno de los grandes críticos de la ONU-, y tiene programadas 58 más, precisó Dujarric.

El portavoz no quiso comentar lo sucedido esta mañana, cuando Netanyahu comenzó a hablar y hubo un abandono masivo de decenas de delegados que dejaron la sala prácticamente vacía, a modo de protesta por la guerra de Gaza.

El abandono de los delegados se convierte en el último síntoma del creciente aislamiento de Israel en Naciones Unidas, donde una mayoría cada vez más contundente de países está votando contra el Estado hebreo, sea por la guerra de Gaza, por su política en Cisjordania o por su negativa a aceptar un Estado palestino.