Netanyahu afirma que Israel debe "acabar el trabajo" en la Franja de Gaza

También ha querido mandar un mensaje a Hamás para decirle que "si liberan a los rehenes, vivirán, y si no, los perseguiremos"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que Israel "debe acabar el trabajo" en la Franja de Gaza y quiere hacerlo "lo antes posible".

"Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás, se atrincheran en la ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez", afirmó para justificar su ofensiva.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, transmitió un mensaje a Hamás este viernes ante la Asamblea General de la ONU, afirmando que si liberan a los rehenes cautivos en Gaza, "vivirán", y que si no lo hacen, Israel los perseguirá.

