Netanyahu afirma que Israel debe "acabar el trabajo" en la Franja de Gaza
También ha querido mandar un mensaje a Hamás para decirle que "si liberan a los rehenes, vivirán, y si no, los perseguiremos"
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que Israel "debe acabar el trabajo" en la Franja de Gaza y quiere hacerlo "lo antes posible".
"Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás, se atrincheran en la ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez", afirmó para justificar su ofensiva.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, transmitió un mensaje a Hamás este viernes ante la Asamblea General de la ONU, afirmando que si liberan a los rehenes cautivos en Gaza, "vivirán", y que si no lo hacen, Israel los perseguirá.
"Ni la flotilla lleva ayuda humanitaria, ni el barco del ejército va a defender a nadie, porque Sánchez ya dijo que no piensa confrontar con Israel"
Carlos Herrera
