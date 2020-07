El murciélago filipino "de tamaño humano" que ha dejado a todos boquiabiertos

La imagen de un murciélago gigante ha sido publicada por un usuario de Twitter y se ha convertido en una de las más comentadas y compartidas en la red social.

"¿Recuerdan cuando les dije que en Filipinas hay murciélagos de tamaño humano? Sí, esto es de lo que estaba hablando", ha escrito el usuario de la red social, junto a la fotografía del animal en cuestión.

Según asegura el chico, la fotografía corresponde a un murciélago diadema de Filipinas, el murciélago más grande conocido en el planeta.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC