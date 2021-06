Muchas de las principales webs a nivel global, afectadas por la caída de un proveedor de internet

Muchas de las principales webs a nivel global están actualmente inoperativas por la caída de Fastly, uno de los mayores proveedores de servicios de computación en la nube del mundo. Entre las webs caídas, se encuentran la del New York Times, The Guardian, la CNN, Twitch, Marca o El Mundo, páginas a las que ahora mismo no se puede acceder.

Otras webs funcionan pero tienen problemas para cargar las imágenes o los emojis. Desde Fastly han confirmado el problema, que en estos momentos están tratando de solucionar