El ministro de Asuntos Europeos finlandés desmiente a Albares y niega que se priorice el catalán en Bruselas

El ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Anders Adler-creutz, aseguraba este martes a los periodistas que no recordaba haber discutido en el dar prioridad al catalán como lengua oficial. Unas declaraciones que contrastan con las del ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, que aseguraba que el planteamiento era impulsar el catalán en detrimento del gallego o el euskera.

A la salida de ese Consejo de Asuntos Generales, nada más terminar el punto de las lenguas cooficiales, Albares se marchaba a la ONU y decía: “Algunos estados miembros han planteado que tres lenguas de una vez era algo más difícil y nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia la inclusión dentro de la modificación del reglamento y que es hablado por más de 10 millones de personas sea el primero en su despliegue”.





El ministro finlandés desmiente a Albares



Así, y preguntado por los periodistas, el ministro de exteriores de Finlandia, Anders Adler-creutz, decía que él no recordaba lo que asegura Albares que ha pasado dentro: “No recuerdo haber discutido que de alguna manera separaríamos uno o tres idiomas de la mezcla de la propuesta. Lo importante de lo que hemos hablado ha sido del futuro y no ha habido tiempo ni siquiera de abordar la propuesta española porque se tiene que estudiar, estamos a las puertas de una ampliación europea, y con esto no se juega”, declaraba a los periodistas en los pasillos.





“España ha intentado usar a Europa para el proyecto de Sánchez”



Y es que este martes, el Gobierno ha encontrado problemas para satisfacer a los independentistas en Bruselas, como explicaba el director de La Linterna, Ángel Expósito. Varios países no ven que el catalán, el gallego y el euskera se conviertan en lenguas oficiales. Por eso, han pedido informes jurídicos y han pospuesto 'sine die' la decisión. Todo mientras Albares anunciaba que el Gobierno propone priorizar el reconocimiento del catalán.

“Soc un gran amic de la cultura catalana, junta hems de defensar la diversitat” pero es demasiado pronto para tomar una decisión hoy. El ministro se Exteriores de Finlandia, Anders Aldercretuz*, sorprende con un mensaje en catalán (y ‘catañol’) para precisar la posición de su… pic.twitter.com/EnPQHsdHTM — Beatriz Navarro (@beanavarro) September 19, 2023









“Lo que ha hecho España ha sido intentar usar a Europa para el proyecto personal de Sánchez”, frase textual de la tarde de este martes en los pasillos del Parlamento Europeo, como asegura en La Linterna la corresponsal de COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero. “Están jugando con Europa y con Europa no se juega”, han dicho fuentes muy altas de Bruselas a COPE. Este martes han reconocido aquí que se les empieza a caer la venda de los ojos hasta a los más obnubilados, que se están empezando a cansar.