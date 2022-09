Miles de personas marchan en Buenos Aires en repulsa por el ataque a Cristina Fernández

Miles de personas han secundado este viernes el llamamiento para marchar hacia la emblemática plaza de Mayo de Buenos Aires en repulsa por el intento de asesinato sufrido el jueves por la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández. La movilización, convocada por el oficialista Frente de Todos bajo el lema de "Con la bandera, a defender la Democracia", ha recibido el respaldo de distintas organizaciones de la sociedad civil y también del propio Gobierno, que ha confirmado la asistencia de ministros.

De hecho, tras una reunión del gabinete en la Casa Rosada, la propia Presidencia ha instado en un comunicado a la ciudadanía a movilizarse "en defensa de la democracia y en solidaridad con la vicepresidenta", ante el "estado de conmoción social" que habría generado el ataque.

La actriz Alejandra Darín ha leído un documento en nombre de los organizadores en el que ha abogado por la "paz social" y por no permanecer en silencio, bajo la premisa de que no se puede "relativiza" o "minimizar" lo que es "un intento de magnicidio". "En honor a todos nuestros compatriotas hacemos este llamamiento a la unidad nacional pero no a cualquier precio: el odio afuera", ha subrayado, según el diario 'Clarín'.

El presidente, Alberto Fernández, ha convocado a representantes sindicales, empresariales y defensores de Derechos Humanos en busca precisamente de "un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia". Parte de los asistentes al encuentro se han subido también al escenario instalado en la plaza de Mayo.