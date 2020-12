Más de una decena de países de Europa se blindan ante la nueva cepa de covid-19 hallada en Reino Unido

Desde este domingo más de 20 millones de personas se encuentran confinadas en Reino Unido. La alta velocidad de transmisión que ha alcanzado una nueva variante de la covid-19 ha provocado que se enciendan todas las alarmas tanto en este país como en el resto del mundo. Según el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, esta variante se encuentra "fuera de control" y por ello se han tenido que tomar drásticas decisiones, a las que poco a poco se han sumado las de otros países.

Esta situación ha provocado que tengan que mantenerse confinados en sus viviendas todos los habitantes de Londres, el sudeste y este de país, Gales y Escocia. Durante las próximas dos semanas, el nivel 4 de riesgo estará activo en todas estas zonas, provocando que no exista ninguna esperanza de poder celebrar las fechas navideñas con cierta normalidad.

From Sunday 20 December, some areas in England will enter Tier 4: Stay At Home.



