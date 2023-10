Más Madrid pide a la UE que "no sea cómplice" del "genocidio" que Israel "va a cometer"

(Actualiza la NA6086 con declaraciones de Mónica García)

Las portavoces de Más Madrid en la Asamblea y en el Ayuntamiento de la capital, Mónica García y Rita Maestre, han pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que la Unión Europea "no sea cómplice" del "genocidio" que el ejército de Israel "está a punto de terminar de cometer" contra la población palestina.

"No en nuestro nombre. Not in our name", han dicho Maestre y García en declaraciones a la prensa durante una visita a las fiestas del Barrio del Pilar de la capital.

Cuando acaba el plazo de 24 horas dado este viernes por Israel a la población palestina para que evacue la zona norte de la Franja de Gaza, Mónica García ha opinado que Von der Leyen "sacó los pies del tiesto" cuando este viernes "personificó una posición que no representa a la mayoría de los españoles y de los europeos", ya que a su juicio "está proponiendo que seamos cómplices de un genocidio que se va a dar en streaming".

Von der Leyen visitó este viernes Israel para solidarizarse con las victimas israelíes de los ataques del pasado sábado, visitar las lugares de los atentados y reunirse con las autoridades del país.

"La presidenta de la Comisión Europea no puede hacer unas declaraciones de parte", ha criticado la dirigente de Más Madrid, que ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que aproveche la Presidencia española de turno de la UE para que sea la Unión Eureopea "la que lidere la exigencia del fin de los ataques y del cumplimiento de las resoluciones de la ONU".

Porque, según García, "el mundo no puede ser cómplice y no puede mirar impasible e un genocidio que se va a cometer dentro de la Franja de Gaza", y las instituciones europeas tienen que garantizar la seguridad de la vida de los civiles, y que se cumplan las resoluciones internacionales, el derecho y las leyes.

Rita Maestre, por su parte, también se ha dirigido a la UE, para que "no en nuestro nombre" se cometa "un genocidio" con la "complicidad" europea.

Europa, ha dicho Maestre, "tiene que ser la llave para que el derecho internacional se cumpla", porque "también en la guerra hay reglas, y las reglas tienen que cumplirse siempre. Los civiles tienen que protegerse siempre".

"Los hospitales y escuelas nunca puede ser objeto de bombardeos. Basta ya de mirar para otro lado, Europa no puede ser cómplice", ha reiterado.

Maestre además ha criticado que el PP, tanto en Madrid como a nivel nacional, haya adoptado la posición "más radical y ultra de todo el espectro de la política europea e internacional", situándose "del lado incondicional de un ejército que está a punto de terminar de cometer un genocidio".