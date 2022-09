Más de 600 detenciones en una nueva protesta contra la movilización de Putin

Más de 680 personas han sido detenidas hoy en las nuevas protestas contra la movilización parcial decretada el miércoles por el presidente ruso, Vladímir Putin, para reforzar las tropas en el frente en Ucrania, según organizaciones independientes.



"A las 18.51 hora de Moscú (15.51 GMT) ya había sido detenidas más de 689 personas en 30 ciudades", señaló OVD-Info, una organización que hace seguimientos de arrestos en Rusia.



El mayor número de detenciones se produjo en Moscú, donde para esa hora la policía antidisturbios había detenido a 345 personas.



En la capital rusa, las autoridades desplegaron un ingente dispositivo policial, que actuó preventivamente y detuvo viandantes que simplemente pasaba por el bulevar Chistíe Prudy, el lugar donde había sido convocada la manifestación, como pudo comprobar Efe.



"¿Por qué me llevan? Voy a la estación de metro", dijo una joven a los policías que la escoltaban hacia un furgón policial y la única respuesta que obtuvo fue: "¡Andando, que si no, será peor!".



En San Petersburgo, la segunda ciudad del país, los detenidos ascendían a 129 y la policía empleó porras y táseres, según medios locales.



La protesta, convocada por el movimiento juvenil opositor Vesná (Primavera) transcurrió bajo lema "Asamblea de mujeres de negro"



"¡Mujeres, basta de aguantar! ¡Basta de callar! No queremos que nuestros hombres mueran por juegos de los políticos. ¡Salid de negro a las plazas!", rezaba la convocatoria.



La de hoy es la segunda manifestación contra la movilización ordenada por Putin, quien argumentó la medida con necesidad de defender la soberanía y la integridad territorial del país.



En la anterior jornada de protesta, que tuvo lugar este jueves, al día siguiente de que el jefe del Kremlin anunciara la movilización, fueron detenidas en torno a 1.400 personas en todo el país.



Según el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, un total 300.000 reservistas serán llamados a filas en el marco de esta medida extraordinaria.