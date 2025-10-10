María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", ha dicho Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

Como líder del movimiento democrático en Venezuela Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, destacó el comité.

La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añade.

"Los tentáculos de la corrupción de Maduro hace tiempo que llegaron a España"

La recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz concedía el pasado mes de junio una entrevista a La Linterna de COPE. María Corina Machado no se escondía al calificar a Maduro ante las preguntas de Ángel Expósito como "un criminal, que aplica prácticas de terrorismo de Estado, que ha decidido lanzarse por una ruta de radicalización".

Denunciaba, además, que "los tentáculos de la corrupción de Maduro hace tiempo que llegaron a España".

Edmundo González: El Nobel reconoce la lucha por la democracia en Venezuela

El líder opositor venezolano y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia ha mostrado su alegría por su amiga y compañera en la lucha política "es un reconocimiento a la lucha de una mujer y de todo un pueblo" por la libertad y democracia" en Venezuela.

González Urrutia hablaba con la galardonada y ambos mostraban su mayor deseo que Venezuela sea libre.