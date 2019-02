Maduro contraprograma a Guaidó con otro concierto en el mismo puente

El concierto anunciado por el Gobierno de Nicolás Maduro en la frontera con Colombia tendrá lugar en el lado venezolano del puente Tienditas, donde también está convocado un evento similar para apoyar la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela, aunque en la parte colombiana, informó este miércoles el chavismo.

"Hemos acordado estar aquí en este puente binacional de Tienditas", dijo a periodistas el vicepresidente de movilización del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Darío Vivas, desde la infraestructura que almacena, en el lado colombiano, la ayuda humanitaria donada por EE.UU y varios países, que Maduro se niega a aceptar.

El Gobierno chavista había anunciado el lunes que el evento se realizaría en el puente Simón Bolívar, la principal vía terrestre entre las dos naciones, los días 22 y 23. Sin embargo, Vivas dijo hoy que el concierto convocado bajo el lema "Manos fuera de Venezuela" también se hará el domingo 24.

"Estaremos aquí denunciando toda la barbarie, toda la conspiración, los bloqueos que ha venido realizando el Gobierno de los Estados Unidos contra la estabilidad democrática en Venezuela y por otro lado también pidiendo la solidaridad del pueblo estadounidense", dijo.

Insistió en que en el concierto se presentarán "artistas de todo el mundo", pero en "especial" de la cultura venezolana.

CONCIERTO EN EL LADO COLOMBIANO

La semana pasada el empresario británico Richard Branson, fundador del Grupo Virgin, anunció el concierto "Venezuela Aid Live" en el lado colombiano de Tienditas -que aún no ha entrado en funcionamiento- para apoyar el envío de la ayuda humanitaria solicitada por la oposición ante la crisis y escasez de medicinas que sufre el país.

El gobernante colombiano, Iván Duque, y el jefe del Parlamento venezolano -reconocido como presidente interino por medio centenar de países-, Juan Guaidó, destacaron el pasado viernes la importancia de este concierto para movilizar al mundo en apoyo de la ayuda humanitaria para el país petrolero.

El Venezuela Aid Live comenzará a las 10.00 hora local y tiene como objetivo recaudar hasta 100 millones de dólares en 60 días.

Participarán, entre otros, el "disc jockey" sueco Alesso; los cantantes españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé; los estadounidenses Jencarlos Canela y Rudy Mancuso; el argentino Diego Torres; el dominicano Juan Luis Guerra; los mexicanos Maná, Paulina Rubio y Reik, y el puertorriqueño Luis Fonsi.

Si millones de voces se juntan por una razón, el eco retumbará en todo el mundo. @VenezuelaAid #AyudaVenezuela #AidVenezuela ���� https://t.co/yz84AAOJFN If millions of voices gather together for a reason, the echo will sound all over the world. See you on 22nd February in Cúcuta. pic.twitter.com/tvvhJjIgfF