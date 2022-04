Emmanuel Macron acusó este miércoles a su contrincante en las elecciones presidenciales, Marine Le Pen, de depender de Vladímir Putin y de un banco ruso que en 2015 concedió un préstamo a su partido que todavía no ha sido reembolsado por Agrupación Nacional (RN).



"Usted fue una de las primeras responsables políticas en reconocer el resultado del referéndum de Crimea. ¿Por qué lo hizo? Porque depende del poder ruso y de Putin", dijo Macron en el debate televisivo de hoy, días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, este domingo.



El presidente saliente recriminó a Le Pen que su partido votara en el Parlamento Europeo en contra de la acogida de refugiados ucranianos y de la ayuda financiera a Ucrania tras la invasión rusa, medidas contra la que votaron los eurodiputados de RN.



Le Pen se defendió de las acusaciones asegurando que se vio obligada a acudir al banco First Czech Russian Bank tras no haber logrado un préstamo en Francia.



"Soy una patriota. Defenderé toda mi vida a Francia y los franceses. Lo que usted dice es falso", respondió la candidata de la ultraderecha refiriéndose a un tuit que escribió en 2014 posicionándose a favor de una Ucrania libre de influencias.



Macron se negó a retirar las acusaciones contra Le Pen e insistió en que las interferencias de Rusia en la campaña de 2017 no fueron "casuales".



"Usted depende del poder ruso y depende de Putin", criticó el presidente saliente mientras Le Pen repetía que las acusaciones sobre la dependencia de las autoridades rusas es falsa.