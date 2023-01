Los mercenarios Wagner proclaman el control sobre Blahodatne en el Donetsk, pero Kiev lo niega

El Grupo Wagner afirmó haberse hecho con el control del poblado de Blahodatne, en la región oriental de Donetsk, lo que concedería una ventaja a las fuerzas de Moscú en la batalla por el bastión de Bajmut, mientras Kiev aseguró repeler los ataques rusos en esa zona.

"Las unidades del Wagner han tomado Blahodatne. Blahodatne está bajo nuestro control", según el jefe de la compañía militar privada, Yevgueni Prigozhin, citado por su servicio de prensa.

Kiev planea una gran operación militar contra las tropas rusas El presidente Zelenski ha advertido de que la situación del frente en la región de Donetsk, cerca de Bajmut y Vuhledar, "sigue siendo "extremadamente grave" Agencias 28 ene 2023 - 19:26

La noticia sobre la toma del poblado por Wagner también fue confirmada por algunos corresponsales de guerra rusos y blogueros militares que destacaron la importancia de la conquista para el avance ruso en dirección a Bajmut, escenario de encarnizados combates desde hace meses.

El ejército de Ucrania negó por su parte la pérdida de Blahodatne y afirmó que sus fuerzas repelieron los ataques en esa zona.

Ucrania resiste a la espera de más ayuda

Ucrania, pendiente de la llegada de más armas de sus aliados occidentales, resiste la creciente presión rusa en Vuhledar y Bajmut, en la región oriental de Donetsk, donde los combates se recrudecen a menos de un mes del primer aniversario de la guerra.



"La situación en el este es dificil, pero está bajo control", afirmó Oleksii Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania, en una entrevista con el canal CBC publicada este domingo. Según Reznikov, el acuerdo entre los aliados para enviar los blindados que necesita Kiev, "no es el final de la historia, sino solo su comienzo". El ministro reconoció, no obstante, que la llegada de los primeros tanques tomaría un tiempo, así como la capacitación de los militares en su manejo.



En todo caso, confió en que las entregas se realicen para marzo, cuando Kiev planea lanzar una gran operación militar a fin de recuperar los territorios perdidos, como adelantó antes la inteligencia militar ucraniana.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reclamó a su vez misiles de largo alcance para hacer frente a los ataques lanzados por los rusos.



"Detener este terror ruso sería posible si pudiéramos proporcionar fuerzas de misiles adecuadas para nuestro ejército. Para que los terroristas no tengan una sensación de impunidad", dijo Zelenski en su habitual discurso nocturno.