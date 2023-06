Los mercenarios de Wagner avanza hacia Moscú mientras que la capital está ya bajo aviso antiterrorista

Todas las miradas están puestas en Rusia, después de que el líder de los mercenarios Wagner, haya cruzado la frontera en represalía, dicen por los bombardeos rusos contra sus campamentos. El grupo paramilitar ha iniciado una rebelión contra Rusia tomando la ciudad de Rostov con más de un millón de habitantes. Y avanzando hacia Moscú

Ante el motín de este grupo paramliitar el presidente ruso, en un mensaje a la nación, hoy, llamaba “traidor” a Prigozhin, el líder de los Wagner, y le pedía que se entregase. Y la contestación de este, no se ha hecho esperar. Asegura que sus hombres no son traidores, y que no se entregarán a la autoridades.

??El grupo de mercenarios de Wagner ha tomado Rostov y está avanzando hacia Moscú, según informan desde el Ministerio de Defensa Británico



?? Mientras, Putin asegura que es una "puñalada por la espalda" a las tropas y el pueblo ruso ?? https://t.co/rQ32E8DBZn — COPE (@COPE) June 24, 2023

Moscú, a esta hora está bajo aviso antiterrorista. No se ha hecho esperar la respuesta militar del Kremlin, porque helicópteros del ejército ruso han abierto fuego contra un convoy militar mercenario del grupo paramilitar a las afueras de la ciudad de Voronezh -a unos 400 kms de Moscú-, donde ahora mismo estaría parte del grueso de las tropas mercenarias en su avance, según apunta la inteligencia británica hacia Moscú.

Mientras tanto, los mercenarios, siguien avanzando hacia la capital hacia Moscú. De hecho, las últimas noticias apuntan a que ya han entrado en la región de Lipetsk, que está a unas seis horas en coche de Moscú. Desde el Kremlin instan a los residentes de allí a no salir de casa.

Además, el presidente ucraniano Zelenski, ha hablado por primera vez de esta rebelión este mediodía. Lo ha hecho a través de Twitter, y la ha calificado como un ejemplo de “autodestrucción” y “debilidad” de Rusia. Desde Kiev, hablan incluso del comienzo de una “guerra civil”. Veremos que ocurre en las últimas horas y hacia donde se dirige esta rebelión.

Un régimen de "operación antiterrorista"

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha ordenado la cancelación de todos los eventos multitudinarios que hubiera previstos en la ciudad y la aplicación del régimen de operación antiterrorista.

"Las medidas antiterroristas están en vigor actualmente en Moscú. En consecuencia, todos los eventos multitudinarios anunciados previamente han sido cancelados", ha informado Sobianin en un mensaje oficial recogido por la agencia de noticias rusa TASS.

El alcalde moscovita ha subrayado sin embargo que todos los servicios de la ciudad continúan funcionando con normalidad y "no hay restricciones al movimiento". "Quiero dar las gracias a los vecinos y visitantes de Moscú por su comprensión y su respuesta calmada ante esta situación", ha destacado Sobianin en Telegram.

Mientras, se han instalado controles en carreteras y se ha incrementado la seguridad en las instalaciones clave de la ciudad, según fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por la agencia de noticias TASS. En concreto se ha extremado la protección de "todas las instalaciones importantes, los organismos oficiales y las infraestructuras de transporte".