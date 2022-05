Los Estados miembros de la UE seguirán negociando tras no lograr desbloquear el embargo del petróleo ruso

Los Estados miembros de la Unión Europea seguirán negociando el sexto paquete de sanciones después de no lograr desbloquear la inclusión del embargo al petróleo ruso, que sigue sin concitar el consenso necesario, en la reunión de ministros de Exteriores del bloque.

En declaraciones después de la reunión que no ha desatascado la situación, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado que la UE sigue sin el consenso necesario para imponer un embargo al petróleo ruso, apuntando que continuarán los trabajos a nivel de embajadores europeos para cerrar el sexto paquete de sanciones.

"Desgraciadamente no hemos podido finalizar el sexto paquete y los embajadores seguiremos discutiendo. Seguimos con las mismas dificultades sobre el embargo del petróleo", ha argumentado.

Hungría y otros países del Este que reclaman más plazo para cortar el suministro, garantías de que tendrán alternativas al petróleo ruso y mayores inversiones para realizar la transición.

En estos términos ha transcurrido el debate entre ministros, según ha indicado Borrell, quien ha recalcado que el titular de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha explicado su posición en términos económicos. "Estas cifras son bastante altas", ha indicado sobre un debate "constructivo" en el que se ha discutido el coste que supone adaptar la estructura energética de los países más dependientes.

"Las discusiones seguirán pero una cosa está clara en el Consejo y es que hay que eliminar la dependencia energética con respecto al gas, petróleo y carbón de Rusia. Algo que debemos hacer progresivamente, lo antes posible, pero se tiene que hacer", ha subrayado.

Borrell no ha querido poner un plazo para cerrar el al acuerdo en el seno de la UE sobre la sexta ronda de sanciones y se ha limitado a decir que espera que "no dure mucho". "No se si va a durar una semana o dos", ha reconocido, para recalcar que la UE se enfrenta a cambios estructurales en su realidad energética ya que un 40 por ciento del suministro de gas y un el 25 por ciento del petróleo proviene de Rusia.

En términos similares se ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al término de la reunión. Ha explicado que la UE debe acomodar la posición de todos los Estados miembros para dar el paso y ha descartado que se vaya a romper la unidad de los Veintisiete en esta negociación.

"No tengo miedo", ha explicado. "El apoyo es muy grande y hay reticencia de algún país pero lo ha planteado de forma constructiva. No es 'estoy en contra de la medida, sino tengo una situación particular'. Eso lo puedo comprender", ha señalado Albares.

"Me gustaría que hubiéramos acordado hoy sobre el sexto paquete. Espero que en lo que queda de semana se alcance el acuerdo y empecemos a trabajar en una nueva ronda", ha indicado el ministro de Exteriores de Países Bajos, Wopke Hoekstra, que ha pedido empezar a pensar en más medidas contra Rusia seguir apoyando a Ucrania.

Para el ministro de Exteriores eslovaco, Ivan Korcok, ha afirmado que no esperaba un acuerdo este lunes pero ha enfatizado que la UE debe avanzar con esta tanda de sanciones "para dejar claro que el paquete tiene aprobación y consenso".