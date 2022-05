Los equipos de rescate prosiguen sus trabajos en el hotel Saratoga de Cuba

Los equipos de rescate de Cuba terminarán su trabajo cuando aparezca cada uno de los trabajadores del hotel Saratoga y los vecinos desaparecidos tras su explosión que deja ya 30 muertos, afirmó este domingo un funcionario local.



"Llevamos más de 44 horas ininterrumpidas en las acciones de rescate y salvamento, pero no terminaremos de trabajar hasta que no aparezca el último trabajador que esa familia espera en casa", declaró el intendente del municipio La Habana Vieja, Alexis Acosta.



"Ahora estamos buscando intensamente para llegar al sótano donde estaba la parte de servicio porque en esa zona deben estar los trabajadores que estaban ese día y aún no han aparecido y los vecinos del edificio del lado que sufrió también", añadió desde las inmediaciones del hotel siniestrado.



El funcionario explicó que "el hotel tiene muchas divisiones y por eso se ha ralentizado el acceso al lugar".



La prioridad es "rescatar al menos los cuerpos y poder entregárselos a las familias que están muy preocupadas", aseguró Acosta.



La explosión por un escape de gas en el céntrico hotel el pasado viernes ha dejado un saldo preliminar de 30 fallecidos y 84 lesionados. Además hasta este sábado se hablaba de 19 desaparecidos.



Las autoridades cubanas descartaron desde el primer momento que se tratase de un atentado.



El suceso se produjo en la mañana del viernes, cuando un camión cisterna de gas licuado servía en un depósito del hotel y la tesis más probable es que la explosión se debiese a un escape.



La explosión hizo que colapsase una sección del edificio -de siete alturas- y que se desprendiese la fachada de los tres primeros pisos, provocando una lluvia de toneladas de escombro sobre la acera. El camión cisterna quedó parcialmente sepultado.



Al lugar de los hechos acudieron rápidamente bomberos, agentes de policía y equipos de emergencias, que trasladaron a los afectados a varios centros hospitalarios cercanos. Un colegio cercano fue evacuado.



El Saratoga fue construido en 1880 y desde 1911 funciona como un hotel. Su última restauración tuvo lugar en 2005, según medios oficiales.



Con cinco estrellas, el hotel es considerado uno de los más lujosos de la ciudad. El establecimiento se encuentra en pleno Paseo del Prado, una de las principales avenidas de La Habana Vieja, en el centro histórico de la capital cubana.