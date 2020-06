La lección del embajador de EEUU en México que pone en evidencia el silencio de algunos políticos

Los ataques que en las últimas semanas están sufriendo numerosas estatuas de personajes históricos españoles repartidas por todo Estados Unidos y que, lamentablemente, incluso han tenido su espejo en nuestro país, como ocurrió ayer con la de San Junípero Serra que se encuentra en Palma de Mallorca, continuando copando la actualidad informativa.

Y es que son muchos los que no entienden ese afán de revisionismo histórico de algunas formaciones políticas españolas, ni tampoco el hecho de que a ciertas autoridades americanas les resulte ahora molestas estatuas, como las de Isabel la Católica y Cristóbal Colón en el Capitolio de California, donde llevaban colocadas desde hacía 137 años sin crear la menos controversia al respecto.

La Embajada de España en EE.UU. ha sido uno de los pocos organismos oficiales del Gobierno de nuestro país que ha lamentado estos ataques, como los que han llevado a “la destrucción de la estatua de San Junípero Serra en San Francisco”, recordando “sus grandes esfuerzos en apoyo de las comunidades indígenas” americanas.

(1/4) We deeply regret the destruction of the statue of Saint Junípero Serra in San Francisco today, and would like to offer a reminder of his great efforts in support of indigenous communities.



