Las últimas palabras de Ashli Babbit, una asaltante del Capitolio de Washington, antes de morir

La madrugada del 6 de enero, todo el mundo se quedó atónito al ver las imágenes en las que unos seguidores de Trump asaltaban el Capitolio de Washington para evitar el cambio de presidencia, el que se llevará a cabo de manera definitiva el 20 de enero. Los asaltantes llegaron derruyendo las vallas para acceder a su interior y con un discurso pronunciado por Trump.

Este asalto consiguió ser controlado por las autoridades a la última hora del día. Sin embargo, a pesar de conseguir frenarles, el acto terminó con cuatro personas fallecidas, más de una docena de heridos y más de 50 detenidos, tal y como ha informado la policía durante las últimas horas.

Durante la retirada, una mujer una mujer murió como consecuencia de un disparo de la policía. Todavía en el Congreso de Estados Unidos, la joven fue sorprendida por un tiro que terminó con su vida. La mujer, identificada como Ashli Babbit, era una veterana de la Fuerza Aérea de EEUU, de San Diego y llevaba catorce años sirviendo al Ejército.

La decisión de la fallecida llamó mucho la atención de sus allegados. Así lo manifestó su suegra a 'Fox 5': "Realmente no sé por qué decidió hacer esto". Asimismo, aseguró que había hablado con ella esa misma noche y que llevaba un negocio junto a su marido en San Diego. No obstante, su esposo no la acompañaba ese día en su viaje a Washington DC.

"Nada nos detendrá, pueden intentarlo y probarlo, pero la tormenta está aquí y está descendiendo sobre DC en menos de 24 horas ¡de oscuro a claro!", decía Babbit en su cuenta oficial de Twitter, lo que se convirtió en su último mensaje antes de morir.

Nothing will stop us....they can try and try and try but the storm is here and it is descending upon DC in less than 24 hours....dark to light!