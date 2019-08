Las razones por las que Donald Trump quiere comprar Groenlandia a Dinamarca

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmaba en la última semana la información del Wall Street Journal sobre su intención de comprar el territorio de Groenlandia a Dinamarca, una propuesta que el propio gobierno danés ya ha rechazado y que ha resultado en un simulacro de conflicto internacional. El propio Trump ha cancelado una visita programada para el 2 y 3 de septiembre al país nórdico tras la negativa de Copenhage a discutir la posible compra. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se mostró este miércoles "sorprendida" por la suspensión de la visita aunque, asegura, no afectará a la relación entre ambos países.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!