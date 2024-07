Las primeras palabras de Trump tras el atentado: "Sentí la bala atravesando mi piel"

El FBI ha identificado al tirador contra el expresidente Donald Trump como un hombre blanco originario de Pensilvania que responde al nombre de Thomas Mathiew Crooks.

Se trata de un hombre de unos 20 años vecino de Bethel Park, en Pensilvania, el mismo estado donde se celebraba el mitin en el que fue atacado Trump, quien ha sido herido en la oreja derecha, pero cuya vida no corre peligro.

El FBI había pedido la ayuda de la gente y había abierto una línea especial para quien pudiera aportar alguna pista. El atentado se ha saldado con una víctima mortal y dos heridos.

Después de ello, el expresidente y candidato ha ofrecido sus primeras palabras en la red social Truth Social, donde ha querido expresar el pésame a la persona asesinada y a los heridos.

Aquí puedes leer su declaración completa, en donde explica qué es lo que sintió cuando le dispararon:

"Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de tener lugar en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de la persona que murió en el mitin, y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida. Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país. Por el momento no se sabe nada sobre el tirador, que ya está muerto. Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. ¡DIOS BENDIGA AMERICA!"

Las reacciones al atentado de Trump

Son muchos los mandatarios de distintos países los que han querido condenar el atentado a Donald Trump del que, afortunadamente, ha salido vivo.

Uno de ellos ha sido Pedro Sánchez, que reaccionaba al acontecimiento ocho horas después, a través de la red social X. " Quiero trasladar mi más rotunda condena al ataque sufrido por Donald Trump durante un mitin en Pensilvania. La violencia y el odio no tienen cabida en una democracia. Mis mejores deseos para una pronta recuperación al expresidente Trump y al resto de heridos y mi más sincero pésame a los familiares de la persona fallecida".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, manifestó este domingo su solidaridad con el expresidente de Estados Unidos y candidato a ocupar la Casa Blanca tras las elecciones presidenciales estadounidenses de este año, después del atentado del sábado en Pensilvania, unos hechos que dejaron "consternado" al jefe de Estado de Ucrania.

"Estoy consternado por saber sobre los disparos contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en un acto electoral en Pensilvania. Una violencia así no tiene justificación ni lugar en ninguna parte del mundo", manifestó Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, deseó este domingo "una rápida mejoría" para el candidato republicano a los comicios de noviembre de EE.UU., Donald Trump, y consideró "un drama" para las democracias la tentativa de asesinato que sufrió el expresidente estadounidense.



"Francia comparte la conmoción y la indignación del pueblo estadounidense", señaló el jefe de Estado francés, quien recordó que un militante republicano murió y varios resultaron heridos durante el ataque en un mitin en Pensilvania.