Las autoridades ordenan evacuar dos localidades en Texas tras varias explosiones en una central química

Las autoridades de Estados Unidos han ordenado este jueves la evacuación obligatoria de las localidades de Port Neches y Groves, en el estado de Texas (sur), tras una serie de explosiones en una central química en la zona.

Thousands in southeast Texas forced to pack up and leave their homes the day before Thanksgiving as evacuation zone has expanded following chemical plant explosions. #TPCexplosion #KHOU11 pic.twitter.com/z1oDGywM9N — Matt Dougherty (@MattKHOU) November 27, 2019

El condado de Jefferson ha detallado que, si bien por ahora se desconoce cuántas explosiones se han registrado, tres han sido de mucha intensidad, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense Fox News.

La central se encuentra en Port Neches, a unos 130 kilómetros al este de la ciudad de Houston y cerca de la frontera con el estado de Luisiana. En las instalaciones se producen productos químicos y derivados del petróleo.

There has been a 2nd explosion at TPC plant in Port Neches, Texas.

All Residents within a 4 mile radius are now under mandatory evacuation.



Be Safe! ��#Evacuation#PortNeches#Texas#explosions pic.twitter.com/LqoKvUFLb7 — ~Marietta (@MariettaDaviz) November 27, 2019