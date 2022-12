Italia plantea la gestión migratoria como un "problema global"

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha planteado este viernes la gestión de la inmigración en el Mediterráneo y en los Balcanes como "un problema global" que requiere respuestas europeas, en declaraciones a los medios en la Cumbre Euromediterránea de Alicante (España).

El tema de la inmigración no se ha abordado en los temas de la primera ronda de debate de la cumbre, pero sí figurará en la declaración final la reciente propuesta de la Comisión Europea (CE), según ha avanzado el jefe de la diplomacia italiana, que sustituye a la primera ministra, Giorgia Meloni, enferma con gripe.

"Hemos propuesto un problema, y seguiremos planteándolo, que es global, no es una cuestión entre Italia y Francia o entre Italia y Alemania. Queremos que se afronte el tema y se resuelva en un tiempo solo a nivel europeo", dijo ante los medios.

Asimismo Tajani ha apostado por que Europa favorezca la estabilidad en los Balcanes y en Kosovo, ya que su situación afecta a la ruta migratoria que atraviesa esta zona de la Europa oriental.

Italia además ha permitido hoy atracar en sus puertos a tres naves humanitarias con más de 500 inmigrantes salvados en el Mediterráneo, en un cambio de postura respecto al pulso que mantuvo con las ONG el pasado mes de noviembre y que derivó en una crisis con París, pues un barco, el Ocean Viking, tuvo que desembarcar en Francia.

"Por parte de Italia nunca falta una respuesta solidaria pero es preciso que se respeten las reglas, también por parte de las ONG. No hemos hablado de divisiones entre Italia y Francia. He saludado a Macron, a quien conozco desde hace años. No creo que se deba insistir en divisiones", ha zanjado.

Y ha agregado: "Puede haber opiniones divergentes pero se pueden encontrar siempre soluciones a nivel europeo".

Tajani ha explicado que los socios han repasado en Alicante las relaciones entre los países del sur de Europa que "representan prácticamente la mitad del la población y la mitad del producto interior bruto (de Europa) y por lo tanto juegan un rol importante".

También han abordado temas de política industrial en busca de un acuerdo sobre el tope al precio del gas el próximo 13 de diciembre.

"Parece que estamos en la vía justa para hallar un compromiso y habrá un techo más bajo de lo planteado inicialmente con una posibilidad de flexibilidad como piden los españoles a un nivel inferior", ha sostenido.