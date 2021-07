Italia notifica 808 nuevos contagios y 12 fallecidos en las últimas 24 horas

Italia registró 808 nuevos contagios de coronavirus y 12 fallecidos en el último día, según confirmaron hoy las autoridades sanitarias, que revelaron que el país ha superado los 53 millones de dosis suministradas durante la campaña de vacunación, al tiempo que alertaron de la necesidad de estar atentos ante las nuevas variantes



Con un descenso de casos frente a los 932 contagios de la víspera y una importante reducción de víctimas mortales (22), el balance de contagios totales asciende a los 4.263.317 desde que se desató la pandemia en febrero de 2020, mientras que los muertos son ya 127.640 personas.



Por otro lado sigue decreciendo la presión en los hospitales: de las 44.644 personas que tienen actualmente la COVID-19, un total de 1.561 están ingresados, 37 menos que ayer, y 197 requieren cuidados intensivos (-7).



La campaña de vacunación en Italia ha logrado administrar 53.203.327 dosis, de las cuales 19.826.856 corresponden a los mayores de 12 años que han recibido la pauta completa y que suponen el 36,71 % del la población.



"El reto aún no se ha ganado y las variantes requieren la máxima atención", dijo hoy el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, quien añadió que la campaña de vacunación prosigue a buen ritmo.





"Tenemos que proceder de forma gradual. Las variantes no nos dejan tranquilos. Veamos los datos del Reino Unido. La epidemia no ha terminado", añadió.