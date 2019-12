Isabel II anima a los británicos a dejar a un lado las diferencias tras un año "lleno de obstáculos"

La reina Isabel II de Inglaterra ha animado a los británicos a dejar a un lado las diferencias tras un año que ha considerado "lleno de obstáculos", en una alusión velada a la crisis del Brexit, durante el discurso de Navidad que ha pronunciado este miércoles.

La jefa de Estado ha destacado "cómo pequeños pasos, dados con fe y esperanza, pueden superar diferencias de larga data y profundas divisiones y traer armonía y entendimiento".

Merry Christmas!

This year The Queen's Speech was filmed in the Green Drawing Room at Windsor Castle. It will be broadcast on Christmas Day at 3pm GMT.

This year marked the 75th Anniversary of D-Day & in the speech Her Majesty will reflect on the commemorations.

(1/3) pic.twitter.com/Mcw1k6LU5I