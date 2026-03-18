Irán ataca Israel para vengarse de la muerte de Lariyani

La tensión en Oriente Medio ha escalado este miércoles después de que Irán respondiera con nuevas oleadas de ataques contra Tel Aviv por la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y una figura clave en el régimen. Estos ataques han provocado las primeras dos muertes en Israel desde el pasado 9 de marzo, en el decimonoveno día de un conflicto que se recrudece por momentos.

Promesa de venganza

No cabe duda de que una severa venganza aguarda a los terroristas criminales"

La respuesta de Teherán ha sido contundente y unánime. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha afirmado que "no cabe duda de que una severa venganza aguarda a los terroristas criminales" que causaron la muerte de Lariyani. Por su parte, la Guardia Revolucionaria ha prometido no olvidar al "gran mártir" y ha anunciado una oleada de ataques con misiles de tipo racimo para vengar su fallecimiento.

Teherán prepara una respuesta decisiva y disuasoria"

En la misma línea, el jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, ha advertido que Teherán prepara una respuesta "decisiva y disuasoria" contra Israel y Estados Unidos, a quienes responsabiliza del ataque. Hatami ha señalado que esta respuesta se ejecutará "en el momento y lugar apropiados", dejando la puerta abierta a nuevas acciones militares.

Noche de ataques cruzados

Durante la noche, el Ejército de Israel ha detectado al menos tres oleadas de ataques provenientes desde Irán. Uno de estos impactos ha causado la muerte de dos personas en Tel Aviv, elevando a 14 el total de fallecidos en territorio israelí desde el inicio de las hostilidades. En paralelo, Israel ha ordenado la evacuación de varios puntos del sur del Líbano y de un barrio en la capital, Beirut.

La contraparte de la ofensiva se ha vivido en el Líbano, donde los bombardeos de Israel han dejado un rastro de destrucción. Según ha informado la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, citando fuentes del Ministerio de Salud, al menos 19 personas han muerto durante la pasada noche. El grupo chií libanés Hizbulá, respaldado por Irán, ha respondido con andanadas de proyectiles contra más de una decena de localidades y bases militares en el norte de Israel.

Escalada regional

El conflicto se ha extendido por toda la región. Estados Unidos ha informado de un ataque con cinco toneladas de municiones antibúnker contra instalaciones de misiles iraníes cerca del estrecho de Ormuz. Además, Australia ha confirmado que un proyectil atribuido a Irán ha impactado en las inmediaciones de la base aérea conjunta de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos, sin causar víctimas.

Por su parte, Arabia Saudita, EAU y Baréin han asegurado haber interceptado drones iraníes durante la noche. En el ámbito nuclear, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha sido notificado por Irán del impacto de un proyectil en el recinto de la central nuclear de Bushehr, sin que se hayan reportado daños. Esta escalada de tensión ha mantenido el precio del barril de Brent por encima de los 100 dólares, según informa la agencia EFE.

Horas después de que Israel anunciara la muerte de dos líderes iraníes en "ataques precisos", Teherán ha confirmado oficialmente el fallecimiento de Alí Lariyani, descrito como un "mártir" en un mensaje oficial. En el mismo ataque murieron también su hijo, un adjunto y varios guardaespaldas. La Guardia Revolucionaria también ha corroborado la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij.