La historia personal entre Biden y el juez Thomas, del Supremo: “Es un linchamiento contra negros engreídos”

Hace más de 30 años el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el por entonces candidato a entrar en el Tribunal Supremo, Clarence Thomas, vivieron un careo que captaron las cámaras de todo el país y que las redes sociales no han pasado por alto tras las últimas polémicas. Según el sistema estadounidense, los candidatos a entrar como miembros de la Corte Suprema, debemos pasar por un Comité de Justicia previamente a recibir el visto bueno del Senado.

Así, el encargado de presidir dicho Comité fue, ni más ni menos, que el representante por Delaware, Joseph Robinette Biden. Unas sesiones marcadas por la intención del senador demócrata de averiguar las intenciones de Thomas respecto al aborto. “Descubrir los que se refiere cuando dice que aplicaría la filosofía de las leyes naturales a la Constitución es, desde mi punto de vista, la tarea más importante de este comité”, comenzó en el discurso de apertura del comité en 1991.









“Sólo quiero asegurarme de que todos sabemos de lo que estamos hablando aquí, usted y yo al menos lo sabemos. Hay una escuela de pensamiento agresiva y ferviente que desea que las leyes naturales estén más presentes en la Constitución de lo que está ahora. En contra de lo que dicen los positivistas, liderados por el juez Bork. Tal vez eso se pierda entre la gente, pero usted lo sabe y yo sabemos de lo que estamos hablando” alegaba Biden ante la mirada perpleja de un joven juez Thomas, que años después reconocería en un documental: “No tengo ni idea de lo que estaba hablando”.

“Una de las cosas que haces en las sesiones es sentarte y mirar detenidamente a gente que sabes que no tienen ni idea de lo que estaban hablando, y no pasa nada, entiendo lo que quería hacer, solo no lo aprecio. La ley natural no es otra cosa sino engañarme para que hablase del aborto, en tanto que mucho filósofos de moral católica ven esas dos cosas como relacionadas”, subrayaba el magistrado en el mismo documental. 30 años después, Thomas votaría en contra de mantener de ley 'Roe v. Wade' que acaba con el derecho nacional al aborto, dejándolo a competencia de cada estado.









“Es un linchamiento contra los negros engreídos”

Pero si hay un detalle de la historia de ambos que han rescatado las redes sociales es el discurso encendido del por entonces candidato al Supremo: “Tal y como lo veo, esto es un linchamiento contra negros venidos arriba que de alguna manera se atreven a pensar por sí mismos, a salir adelante por sí mismos, a tener ideas diferentes, y es un mensaje que, a menos que te pliegues a un orden antiguo, esto es lo que te va a pasar”.

Un mensaje con un contexto: la participación de Anita Hill, ex asistente de Thomas en el Departamento de Educación durante dos años. Durante ese tiempo, Hill habría recibido invitaciones a salir, comentarios inapropiados sobre pornografía y los miembros sexuales del propio juez, lo que provocó que terminase abandonando el puesto de trabajo.

Reminder that the only black on the SCOTUS was put there by REPUBLICANS and against the efforts of Joe Biden and his Democrat henchmen pic.twitter.com/34bBKSAVIH — John Skjult (@skjultster) August 17, 2020









La ex asistente terminó testificando en una sesión que pasó de ser un procedimiento rutinario a todo un evento mediático en prime time, por lo que Thomas terminaría refiriéndose a ello como linchamiento. Un escenario que en redes se les da tintes de “venganza”, teniendo en cuenta los votos generalmente conservadores del juez en la Corte Suprema. No obstante, pocos recuerdan que en realidad, la declaración de Anita Hill fue rechazada en un primer momento, y no fue hasta que su historia se filtró a la prensa que fue llamada a comparecer ante el Comité. De hecho, ninguna de las otras dos testigos de los supuestos abusos de Thomas fue llamada por la mesa del Comité. Hill denunció que durante el procedimiento se le calificó de “mujer despechada”, “inestable” y le preguntaron si tenía “complejo de mártir”. Algo por lo que terminaría pidiendo disculpas Biden 28 años después.





Biden y Thomas, 30 años después

Pero, lejos de calmarse las aguas entre presidente y miembro del Supremo, ambos siguen manteniendo a día de hoy declaraciones cruzadas a raíz de diferentes temas. El más reciente, a raíz de unas declaraciones de Thomas el pasado mes de junio, en el que alertó de que debían reconsiderarse las leyes sobre anti concepción, así como las del matrimonio del mismo sexo. Unas palabras que el propio líder de la Casa Blanca se encargó de replicar: “Es un camino extremadamente peligroso en el que nos están llevando”.









Y es que la mujer del juez del Supremo, Ginni Thomas, habría intentado, además, al jefe de gabinete del ex presidente Trump, Mark Meadows, de anular los resultados de las elecciones del pasado 2020 en las que venció Biden, según el Washington Post. El mismo medio asegura que la mujer del magistrado habría presionado hasta a 29 licitadores republicanos de Arizona para que eligieran a otros representantes, obviando el resultado y la victoria del candidato demócrata.