Línea editorial: "Enmienda a Roe vs Wade"

El Supremo de EE.UU. ha avalado una ley del estado de Texas que restringe el aborto a partir del comienzo del latido fetal, en torno a la sexta semana. Los argumentos del tribunal son tan complejos como la propia legislación texana. Pero en esencia se trata de una revocación, siquiera parcial, de la sentencia Roe vs Wade, que en 1973 convirtió el aborto en derecho hasta la semana 20 de gestación.

De forma no menos confusa se estableció ese umbral para considerar viable al niño concebido, momento que ahora en Texas se adelanta al inicio del latido del corazón. En el otro lado de la balanza, el Tribunal Supremo invocaba la privacidad de la mujer, si bien posteriores sentencias reconocerían que el verdadero bien a proteger era la participación de la mujer en la vida social en condiciones de igualdad con el varón.

Aunque todavía queda trabajo por hacer, es evidente que, desde 1973, los países desarrollados han avanzado mucho contra la discriminación sexista, y esa es una línea a seguir. El problema es que no ha ocurrido lo mismo, sino más bien lo contrario, con respecto a la desprotección del derecho a la vida. Algunos estados norteamericanos intentan ahora mitigar esa injusta anomalía consagrada en Roe vs Wade. La polarización ideológica no debe impedir ver que la ética y la razón están de su lado.