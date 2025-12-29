COPE
Hallan el cuerpo de la hija de la española superviviente del naufragio de Indonesia

Sigue la búsqueda de Fernando Martín y los otros dos menores desaparecidos

Fotografía cedida por el Equipo de Búsqueda y Rescate de Indonesia (SAR).

EFE

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El cuerpo hallado este lunes en el lugar donde se busca a los españoles desaparecidos en Indonesia pertenece a la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio que tuvo lugar el viernes,según ha confirmado a EFE una fuente de la agencia indonesia de rescate Basarnas.

'La familia dijo que es el cuerpo de Lia', explicó un oficial de Basarnas, Yudha, después de que los rescatistas trasladaran el cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para su identificación. 

