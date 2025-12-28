Las familias del padre y sus tres hijos desaparecidos en el naufragio de Indonesia ruegan seguir buscando "hasta encontrar" sus cuerpos

Las familias de los cuatro valencianos desaparecidos en un naufragio en Indonesia, el entrenador del Valencia Femenino B Fernando Martín y tres de sus hijos, menores de edad, solicitan que el esfuerzo que se está realizando para localizarlos "se mantenga vigente hasta encontrarlos". "Rogamos que continúen sus esfuerzos en la búsqueda de nuestros familiares. Nuestra confianza está puesta en que sigan trabajando hasta dar con ellos", aseveran.

Los familiares han hecho público un comunicado este domingo en el que agradecen "las incontables muestras de cariño" que están recibiendo en estos duros momentos. Añaden que la única información oficial que pueden trasladar de momento es que el operativo para tratar de localizar a sus seres queridos continuará hoy.

En este sentido, remarcan que, "desde el primer momento, las autoridades y las fuerzas de seguridad indonesias se están volcando en esta búsqueda que nos tiene en vilo, no solo a las familias, sino a toda España". "Estamos profundamente agradecidos por ello", afirman, al igual que agradecen el apoyo que les están ofreciendo las autoridades locales en Indonesia y, "especialmente, el cuerpo diplomático español". "Las familias pedimos que este esfuerzo se mantenga vigente hasta encontrar a nuestros familiares. Rogamos que continúen sus esfuerzos en la búsqueda de nuestros familiares. Nuestra confianza está puesta en que sigan trabajando hasta dar con ellos".

EFE Fotografía cedida por el Equipo de Búsqueda y Rescate de Indonesia (SAR).

"INTERÉS Y RESPETO"

"Agradecemos también a los medios de comunicación el interés y respeto mostrado hasta el momento. Miembros de nuestras familias están viajando a Indonesia para unirse a las tareas de búsqueda. Cualquier información oficial que podamos facilitar os la trasladaremos cuanto antes", concluyen.

Las labores de localización de los cuatro españoles desaparecidos se ha retomado este domingo por tercer día después de que la embarcación turística en la que viajaban se hundiese este viernes frente a la isla de Padar, en Indonesia, donde las fuertes corrientes y el mal tiempo están dificultando la búsqueda. Por el momento, solo se han recuperado restos de la embarcación. Los servicios de rescate han comenzado a realizar una búsqueda nuevamente en las aguas de la isla de Padar, ampliando el área a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente, según han informado las autoridades locales.

Alamy Stock Photo Isla Padar, Indonesia, Parque Nacional Komodo

Los desaparecidos se encontraban a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah, que naufragó a última hora de este viernes mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Hasta ahora, siete personas han sido rescatadas, entre ellas la madre y la hermana de los niños, así como varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local, ha indicado la agencia local de búsqueda y rescate.