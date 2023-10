Un grave incendio en el aeropuerto de Luton en Londres provoca la suspensión de todos los vuelos

Los vuelos en el aeropuerto de Luton, uno de los principales de Londres, han sido suspendidos después de que se produjera un incendio en un aparcamiento de varias plantas. El infierno estalló en lo alto del edificio, cuando el último piso del parking para estancias cortas comenzaba a arder. Cuatro bomberos y un miembro del personal del aeropuerto fueron hospitalizados con heridas. 15 camiones de bomberos y tres aparatos aéreos especializados trabajan en el lugar para estabilizar la situación. El edificio ha sufrido un "derrumbe estructural significativo", según informaron los medios de rescate.

