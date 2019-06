Un gigantesco apagón deja sin luz a Argentina, Uruguay y partes de Brasil y Chile

Un fallo en el sistema de interconexión eléctrica ha dejado sin suministro a toda Argentina, todo Uruguay y partes del sur de Brasil y algunas ciudades de Chile, según han las empresas eléctricas afectadas.

Según informa el diario Clarín de Argentina, la restauración del servicio podría durar varias horas.

La Secretaría de Energía de este país informaba dos horas después del apagón que se había producido un "colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país".

"Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz", ha publicado la distribuidora argentina Edesur.

El apagón se produjo poco después de las 7.06 horas de la mañana de este domingo cuando aún no había amanecido.

El apagón afecta también a las provincias argentinas de Santa Fe y San Luis, que se preparaban para iniciar sus comicios locales. El incidente ha paralizado de inmediato los servicios de tren y los autobuses de la región de Buenos Aires funcionan, pero con retrasos debido a la falta de señalización.

Muchos argentinos y uruguayos están tuiteando con sorpresa por el apagón y sobre todo por el hecho de que afecte a una parte tan grande del territorio.

COMO NO HAY LUZ no nos pueden ver. En TN estamos al aire pero hoy son claves las redes: repito que NO HAY LUZ en casi toda la Argentina y Uruguay, sur de Brasil y también incluye a Paraguay y Bolivia. RT para que todos estén informados.