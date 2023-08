Gibraltar denuncia al patrón de un pesquero español por faenar en aguas próximas al Peñón

Las autoridades de Gibraltar han denunciado este lunes a un pescador español, al que imputan cuatro delitos por faenar en aguas próximas al Peñón y que reclaman como propias.

Según han informado a Efe fuentes policiales gibraltareñas, los hechos se han producido en torno a las 9.00 horas de esta mañana, cuando el pesquero fue interceptado en la zona de Levante por embarcaciones de la Royal Navy, Aduanas y agentes de Medio Ambiente del Peñón.

Las autoridades gibraltareñas aseguran que vienen manteniendo incidentes con el pescador desde el pasado mes de mayo, y que ha sido finalmente denunciado por cuatro cargos de pesca ilegal, por el empleo de artes no autorizadas en el Peñón, dos cargos por navegación peligrosa, un cargo por comportamiento amenazante, un cargo por dañar a especies en peligro de extinción y un cargo por obstrucción a los agentes de Medio Ambiente.

El pescador, Jonathan Sánchez, de 33 años, ha defendido, en declaraciones a EFE: "yo pesco en aguas españolas y mis redes son legales, tanto en España como en la Unión Europea".

Sobre los incidentes a los que hace referencia la Policía de Gibraltar, Sánchez ha explicado que se produjeron hace un mes, cuando una embarcación gibraltareña le grabó echando las redes al mar y generando "mucho revuelo" en redes sociales. "Cuando terminé de recoger mis redes, puse dirección a La Atunara y dicen que les embestí, pero eso es mentira".

Sin embargo, su situación se ha complicado a raíz de la actuación policial de esta mañana: "Me han abordado la embarcación y me han obligado a darles mi documentación si no quería ir arrestado. Así que ahora tendré que presentarme en las Cortes a una citación o me declararán en busca y captura".

Sánchez, que es además presidente de la organización de productores pesqueros de Conil y de La Atunara, lamenta verse envuelto en un problema que afecta a su modo de ganarse la vida: "yo quiero seguir pescando por allí, porque es donde yo me gano el pan para mi casa".