La Flotilla denuncia que el ejército de Israel está rodeando uno de sus barcos

Dicen que están preparados para una intervención israelí

Flotilla de la Libertad
Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

La Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, ha informado este miércoles de que ha detectado más de una veintena de buques no identificados a tres millas náuticas (5,5 kilómetros) de distancia y ha advertido de una posible intercepción por parte del Ejército de Israel.

"A nuestra velocidad actual, llegaremos a su posición en unos 30 minutos, en el caso de que no se muevan. No tenemos todavía confirmación de su identidad, pero esta situación crea preocupaciones de un posible bloqueo naval", reza un comunicado publicado por la flotilla a través de su cuenta de Instagram.

Minutos antes, había informado de que varios buques estaban a seis millas de distancia, situación que "eleva" sus "niveles de alerta", puesto que "podría indicar" una "posible intercepción militar".

Israel sostiene que tiene derecho a interceptar este tipo de barcos en virtud de una zona de exclusión impuesta frente a Gaza por razones de seguridad, si bien los activistas han recalcado que no puede actuar en aguas internacionales o en aguas que quedarían bajo jurisdicción palestina.

