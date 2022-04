¿Fin a la respuesta conjunta de la UE a Rusia? Alemania y Austria se oponen al veto al suministro energético

Las imágenes difundidas de la masacre de las tropas rusas en la ciudad ucraniana de Bucha, cercana a Kiev, ha provocado una gran conmoción en toda la sociedad. Ante la revelación de este trágico suceso, la Unión Europea ha anunciado su intención de imponer de urgencia nuevas sanciones a Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha condenado estas atrocidades, ha pedido una investigación independiente y ha asegurado que "los perpetradores de crímenes de guerra tendrán que rendir cuentas".

Occidente se ha unido desde el inicio de la guerra para imponer sanciones económicas a Rusia para que cese su ataque. Sin embargo, a Vladímir Putin no parece importarle y continúa con su objetivo. Desde Bruselas pretenden llegar hasta el final con las sanciones a Moscú. El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovski, explicó que "nada está fuera de la mesa" y que pueden establecer sanciones a los recursos energéticos rusos. Además, detalló que se está analizando el impacto que tendría para la economía del territorio dejar de recibir gas ruso, ya sea por sanciones o porque el Kremlin decida paralizar el suministro.

Parece que el siguiente paso es que la Unión Europea deje de comprar recursos energéticos a Rusia. Esto tendría un gran impacto económico para Moscú al perder su principal cliente, pero también para el territorio comunitario, que se quedaría sin suministro de petróleo y gas por la alta dependencia que tiene de las explotaciones rusas. Este último punto ha supuesto una división de opiniones en Occidente.

El veto a la energía rusa, un proceso lento y largo

Ignacio Mártil, catedrático de electrónica en la Universidad Complutense de Madrid y experto en energía y explica que no se puede hacer un corte de suministro total. "Cualquier cambio que se quiera hacer en las fuentes de suministro energéticas es un proceso lento y largo. Es imposible", asegura Ignacio que alerta de que supondría la paralización industrial de Europa. Por tanto, el experto explica que a corto plazo no se pueden cortar estos suministros y dependen de una gran planificación. "No creo que menos de una década", opina el experto sobre el tiempo que cree que podría hacer falta.

Alemania y Austria han manifestado su oposición a este corte de suministro por el gran impacto que tendría en sus países. Francia opta por vetar de forma limitada los recursos energéticos, permitiendo la compra de gas natural, más difícil de cubrir con otros proveedores, y prohibiendo la adquisición de petróleo y carbón.





Alemania y Austria se oponen a prohibir la compra de gas ruso

Olaf Scholz, canciller de Alemania, ha condenado los ataques rusos en la ciudad de Bucha y ha asegurado que deben "arrojar toda la luz sobre estos crímenes cometidos por el Ejército ruso" y que Rusia pague por lo que está haciendo. Sin embargo, desde Alemania consideran que en este momento no es posible esta sanción para la Unión Europea. El ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, explica que "no es posible cortar los suministros de gas. Necesitamos algún tiempo, por lo que debemos diferenciar entre petróleo, carbón y gas en este momento". En este sentido, justifica su postura en que la prohibición de adquirir gas de Rusia "perjudicaría más" a la Unión Europea que a Rusia, pero si defiende que quieran reducir esa independencia y apoyarán nuevas sanciones a Moscú.

Austria sigue la misma línea y rechaza que la Unión Europea prohíba comprar gas y petróleo a Rusia. Magnus Brunner, ministro de Finanzas austríaco, condena que es "extremadamente duro" lo que está sucediendo en Ucrania, pero afirma que "hay que mantener la cabeza fría cuando se trata de sanciones" para que no hagan más daño a la UE que a Rusia. "Somos muy dependientes del gas ruso y creemos que sanciones que nos golpeen más que a los rusos no sería bueno para nosotros. Por eso estamos en contra de sanciones sobre petróleo y gas", argumenta el ministro de Finanzas de Austria, Magnus Brunner, sobre la situación de Austria.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron asegura que "hay indicaciones muy claras de que se han cometido crímenes de guerra" y esto exige "una nueva ronda de sanciones y medidas muy claras, por lo que vamos a coordinarnos con nuestros socios europeos, especialmente con Alemania". La postura de Francia diferencia entre recursos energéticos. Propone vetar el petróleo y carbón que se pueden suplir de forma algo más sencilla con otros proveedores para poder "avanzar".





La respuesta unida de la Unión Europea a las atrocidades orquestadas por Vladímir Putin podría llegar a su fin con el veto a los recursos energéticos rusos. Bruselas no descarta ninguna sanción para imponer a Rusia. Por otro lado, países como Alemania y Austria tienen una gran dependencia del gas ruso, por lo que se oponen a la prohibición de comprarlo porque tendría un grave impacto en su economía.

Vladímir Putin observa con detalle cómo se desarrollan estas sanciones. Una respuesta dividida provocaría que se debilite la postura de Occidente. Si Rusia no se detuvo cuando la respuesta era unitaria, los efectos de unas sanciones fragmentadas perderían fuerza en el objetivo de que el Kremlin finalice su intento de invadir Ucrania.