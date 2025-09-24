Felipe VI, ante la ONU: "Clamamos, imploramos, exigimos" detener la masacre en Gaza

El Rey ha exigido que cese la masacre en Gaza ante la ONU

El rey Felipe VI aseguró este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que a España le cuesta comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza, y ante ello, pidió que la comunidad internacional no mire para otro lado y se dirigió a Israel: "clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre".

El monarca tomó la palabra en representación de España al inicio de la segunda jornada de apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea y se refirió a la situación en Gaza para advertir de que no puede guardarse silencio ante la devastación y los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio.

Aseguró que España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes, y por eso le duele tanto y le cuesta comprender lo que hace Israel, a quien pidió: "no más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia".

Cuesta entender a Israel

Lamentó también la muerte de civiles, la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas en actos que calificó de "aberrantes" y que están en las antípodas de lo que representa la ONU.

"Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional", añadió.

El rey explicó que España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes, y cuando habla al pueblo de Israel lo hace a un pueblo de hermanos que, cuando regresa a España y a ciudades concretas como Córdoba, Toledo, Sevilla o Barcelona, regresa a su casa.

Comentó que ese fue el principio inspirador de la ley que en 2015, con un amplio consenso, se concedió la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes originarios de España.

"Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza", añadió el jefe del Estado antes de apostillar: "por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia".

El rey ha dejado clara la condena rotunda del "execrable" terrorismo de Hamás y especialmente la "matanza" del 7 de octubre de 2013 contra la población israelí, y el reconocimiento de que Israel tiene derecho a defenderse.

Pero con la misma firmeza pidió al Gobierno israelí que aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania.

De la misma forma, exigió que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, haya un alto el fuego con garantías y Hamás libere de forma inmediata a los rehenes israelíes que aún retiene "con tanta crueldad".

Añadió que la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad para hacer realidad cuanto antes una solución viable que incluya la existencia de los dos Estados.

Al respecto, el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de un número creciente de miembros, entre ellos España, consideró que debe ayudar a conseguir una paz regional justa y definitiva, basada en la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas y también en el reconocimiento universal del Estado de Israel.