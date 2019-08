La fatídica historia de un socorrista jubilado: decidir a quién dejar morir ahogado entre dos hermanos

Hay decisiones en la vida que, pese a ser muy complicadas, han de tomarse con la rapidez suficiente como para no dejarnos todo por el camino. Es precisamente lo que le ocurrió a un socorrista jubilado de 65 años. Yanek Kowal, que es como se llama el hombre, se vio obligado a elegir a quién dejaba morir ahogado entre dos hermanos.

Desde una perspectiva positiva, que no existe, Yanek tuvo que discernir a quién salvar, no a quién dejaba morir. Los hechos ocurrieron en el lago Ullswater, ubicado en la Bahía de Howtown, en Reino Unido, según informó 'The Independent'.

Kowal, que se encontraba de vacaciones con su familia, se percato de que dos chicos jóvenes (hermanos) se hallaban en problemas mientras nadaban hacia un pontón. No lo dudó ni un segundo y saltó al agua para ayudarles. Pero lamentablemente, solo pudo salvar a Ayxzel Galeon, de 18 años, mientras que su hermano Bryxzel, de 21, acabó ahogándose.

Bryxzel Galeon 'The Independent'

"Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Se hundió muy rápido. No pude llegar a tiempo a él", confesó Yanek, que rescató al menor de los hermanos, sin poder ayudar al otro.

Kowal explicó que nadó hacia al más pequeño "con precaución", pero que al intentar arrastrarlo hacia un lugar seguro, se giró y lo agarró, poniendo en serios riesgos la vida del jubilado socorrista. "Pensé que me iba a ahogar", comentó Kowal.

Además del exsocorrista, también una joven se lanzó al agua para ayudar, aunque no pudo hacer nada. Horas más tarde, los buzos sacaron del lago el cuerpo sin vida de Bryxzel.

Los familiares de los hermanos han dado las gracias a Yanek, pese al desafortunado final, ya que arriesgó su vida por salvar la de uno de sus hijos.