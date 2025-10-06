Exteriores confirma que 27 activistas españoles de la flotilla viajan ya camino de España

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que 27 españoles de los 28 que aún permanecían en una prisión de Israel, viajan ya camino de España.

A través de las redes sociales, el ministro ha informado de que estos 27 integrantes de la flotilla Gobal Sumud están ya regresando a nuestro país.

Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla, interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron ayer a España, 27 están haciéndolo en estos momentos, y queda una activista cuya detención ha sido prorrogada por las autoridades israelíes, acusada de morder a una funcionaria de la de la prisión de Ketziot.

Un avión A-400 de la Fuerza Aérea Española que viajó a primera hora de la mañana de Zaragoza a Atenas, donde aterrizó hacia las 13:30, se encargará previsiblemente de la repatriación de los 27 activistas.