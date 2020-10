Expertos estadounidenses advierten de lo que ocurrirá en unos meses: "Nadie se ha dado cuenta del caos"

El coronavirus irrumpió en nuestras vidas hace varios meses y nos hizo comprender que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Con la mirada puesta en el descubrimiento de una vacuna y con el deseo de volver a recuperar nuestra vida, tal y como la conocíamos, varios expertos ya han advertido que probablemente esto no sea así. Es posible que no podamos recuperar esa vida que llevábamos antes de la llegada de la covid-19. O al menos, no durante el próximo año, que los expertos creen que será “desconcertante y frustrante”.

Un artículo publicado por el rotativo estadounidense The New York Times, advierte que las primeras dosis de vacunas que salgan al mercado podrán proporcionar “una protección moderada”, algo que nos obligará a seguir usando la mascarilla.

Sin embargo, sí creen que “para la próxima primavera o verano”, ya podría haber vacunas “regulares”, que podrían proporcionarnos una mayor protección contra el nuevo coronavirus.

“Casi nadie se ha dado cuenta todavía de la complejidad, el caos y la confusión que se producirán en uno pocos meses”, ha afirmado el doctor Gregory Poland, director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo, en declaraciones recogidas por el medio estadounidense.

EFE/EPA/SIPHIWE SIBEKO / ARCHIVOSIPHIWE SIBEKO / POOL

El desarrollo de una vacuna eficaz

El artículo en cuestión señala que parte de esa confusión “es inevitable”, pero también es necesario comprender que es parte del resultado “de los ensayos de la vacuna contra el coronavirus”, recoge el New York Times. Asimismo afirma que ya en primavera, cuando los científicos de Estados Unidos comenzaron a discutir sobre cómo invertir en las investigaciones para el desarrollo de una vacuna, “algunos querían probar vacunas a la vez, unas con otras”. Unos ensayos que representaban “un riesgo comercial para cualquier fabricante de vacunas”.

El rotativo estadounidense advierte que para primavera o verano es posible “que haya varias vacunas contra el coronavirus” para que de esta forma los estadounidenses elijan. Aunque también creen que será una “elección difícil”.

El New York Times explica que en una llamada telefónica a la prensa estadounidense el viernes, Paul Mango, miembro del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo que ya había empresas que estaban en camino “de tener hasta 700 millones de dosis de varias vacunas para marzo o abril”, pero ya advirtió que “no guiarán sobre qué vacuna es apropiada para cada estadounidense”.

El doctor Poland cree que “la única forma de manejar este año caótico es que los científicos hablen honestamente sobre cómo se prueban las vacunas y que la gente sepa lo que está por venir”. Un año, para los expertos, que será caótico y confuso. O al menos lo será hasta que, por fin, tengamos una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus.