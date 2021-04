Estados Unidos, Serbia o Lituania: ¿qué países permiten a sus ciudadanos elegir la vacuna contra la covid-19?

Sigue avanzando la vacunación en el mundo. Este miércoles, España ha batido su récord diario de vacunas tras haber inoculado 456.777 dosis en las últimas 24 horas. En España son más de tres millones y medio de personas con la pauta completa y el ritmo de vacunación parece adquirir un nuevo ritmo. No obstante, y a diferencia de otros países, a pesar de la llegada incesante de vacunas, en nuestro país aún no se puede elegir el suero que se nos va a administrar.

De hecho, esta mañana el Ministerio de Sanidadha rechazado ofrecer la vacuna de AstraZeneca a menores de 60 años, aunque sea de forma voluntaria, porque la elección de la vacuna "no puede establecerse por elecciones individuales, sino que se debe basar en la indicación de las vacunas por cada grupo de población". Sin embargo, como ya hemos dicho, son varios países del globo los que sí ofrecen esta posibilidad a los ciudadanos y en COPE.es hemos querido destacar algunos de los casos más reseñables.

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/ArchivoUSR_PMU

¿Se puede elegir vacuna en Europa?

Si bien es cierto que es una premisa que no se contempla en casi ningún país, a día de hoy sí puede elegirse en Serbia o en Francia con ciertas condiciones. En Francia pueden hacerlo los mayores de setenta años, así como las personas con edades comprendidas entre los 55 y 69 años con enfermedades o patologías previas que los pongan en una situación de alto riesgo. En este caso pueden elegir entre Pfizer y Moderna, siempre o cuando sea en un centro sanitario. De hacerlo en farmacias o en sus domicilios, estarán obligados a hacerlo con AstraZeneca. Los sanitarios o bomberos pueden elegir entre las tres.

También en Serbia, con cuatro vacunas disponibles, cada ciudadano puede elegir cuál ponerse de todas. Una posibilidad que ahora también es posible en Lituania. Desde el pasado martes, los lituanos pueden elegir qué suero inocularse. En el caso de que a un ciudadano le toque recibir la dosis y no haya viales disponibles, el Ministerio de Sanidad le llamará cuando el compuesto elegido esté disponible.

En otros países como Bélgica, Reino Unido, Alemania, España o Portugal, el suero se establece según la edad y el número de dosis disponibles en ese momento concreto. En Portugal, además, se penaliza a los ciudadanos que rechacen su suero y serán enviados al último lugar de la lista para ser citados de nuevo.

EFE/ Elvira Urquijo A./ArchivoElvira Urquijo A.

La libre elección en Estados Unidos

El país más golpeado por la pandemia de coronavirus ha querido llevar a cabo una vacunación masiva en todo el país. Los ciudadanos americanos pueden vacunarse incluso en supermercados, abiertos las 24 horas del día. A día de hoy tienen la posibilidad de elegir qué vacuna desean inocularse.

De hecho, así lo explicó el actor español Miguel Ángel Muñoz en su cuenta de Instagram después de haber recibido la dosis en Estados Unidos: "Venir a trabajar a USA, Arizona, y volver a España en un mes vacunado con las dos dosis de Pfizer... ¡Qué suerte la mía!", escribió. "Gracias al Gobierno americano por ponerlo tan fácil para todo el mundo, al personal sanitario y especialmente a Dolores, que es quien me la puso. Aquí puedes elegir la vacuna que te quieres poner y hay infinidad de sitios habilitados para hacer tests y poner vacunas, todos gratuitos. A mí me tocó en un supermercado", concluyó el actor.

Por otro lado, si bien en Rusia todavía no se puede elegir vacuna, sí lo hizo el presidente Vladimir Putin, quien pudo elegir entre la Sputnik V, y EpiVacCorona y CoviVacotras (las dos vacunas que Moscú aprobó de urgencia). No obstante, el Kremlin no ha revelado cuál fue la dosis elegida por el presidente.