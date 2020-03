Estados Unidos presenta cargos penales contra Maduro por narcotráfico: "Ha inundado el país de cocaína"

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado este jueves cargos penales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos cargos de su Gobierno por su presunta implicación en el narcotráfico en el país.

Según la acusación dada a conocer en rueda de prensa por el fiscal general, William Barr, Maduro "ha permitido usar Venezuela como un lugar seguro para el narcotráfico" en la región. "Ha inundado Estados Unidos de cocaína", ha dicho.

El senador Marco Rubio, quien tiene una gran influencia en la política del Gobierno estadounidense hacia Latinoamérica, también se ha hecho eco de la noticia. "Hoy Nicolás Maduro será imputado por el Departamento de Justicia y acusado de narcoterrorismo", afirmó el legislador en Twitter.

