Españolas maltratadas en el extranjero: más de 260 pidieron ayuda consular en 2020

“Tuvimos en enero una llamada; cuando ella se dirigió a nosotros por primera vez a través del teléfono de emergencia consular -que tenemos abiertos todos los consulados españoles 24 horas al día- al principio pidió información sobre cómo poder regresar a España”, cuenta a COPE Paloma Serra, cónsul adjunta en Jerusalén. Dice que “unos días más tarde volvió a insistir, y nosotros también nos habíamos puesto en contacto con ella, porque habíamos notado algo diferente, algo extraño, y más adelante nos comentó que quería salir y que era víctima de violencia de género”. La víctima era una española que llevaba varios años viviendo en un pueblo próximo a la ciudad de Hebrón, con su hija, su marido, y su familia política. Es una de las más de 260 españolas residentes en otros países que sufrieron agresiones y solicitaron asistencia consular en 2020. Nueve de cada diez habían sido atacadas por su pareja o su ex pareja.

Paloma Serra explica que, después de la primera llamada, “en este caso al no verlo claro, o al sospechar que podía haber otra cosa, continuamos llamando a esta persona para interesarnos por su caso, por cómo estaba, por ver qué necesitaba, y es en el transcurso de esas llamadas en las que se establece un poco de confianza y cuando nos cuenta que está sufriendo este problema de violencia de género”. La ciudadana española se había dirigido previamente a la policía local. “Ella llamó a la policía y en estos casos en el extranjero, no hablando bien la lengua local, no sé qué ocurrió en esa ocasión, pero no hubo consecuencias; probablemente no le hicieron demasiado caso, no sintió que su llamada de auxilio fuera atendida”, señala la diplomática.

Desde el consulado pusieron en marcha las gestiones para que volviera a España con su hija. Según Paloma Serra, “fue bastante complicado gestionar su regreso a España, se dieron todas las contrariedades que se pueden dar: la pandemia, el confinamiento tanto en Palestina como en Israel, y muchos problemas burocráticos que hicieron que este caso fuera especialmente complicado”, pero lo consiguieron “en un plazo entre una semana y diez días”. “Lo más delicado era hacerlo de tal manera que mientras ella siguiera allí, en esa casa donde estaba su marido, que no tuviera ningún problema, que pareciera que esto era simplemente un trámite burocrático; eso fue lo que intentamos, y tuvimos la suerte de poder conseguirlo”, afirma la cónsul adjunta en Jerusalén. La española que solicitó asistencia consular se encuentra ya en España “en un lugar seguro, recibiendo ayuda psicológica, e intentando comenzado una nueva vida”.

Veinte españolas y 15 menores fueron repatriados el último año por casos relacionados con la violencia contra la mujer. Desde 2015 en el Ministerio de Asuntos Exteriores disponen de un protocolo específico de violencia de género que detalla los pasos necesarios para ayudar a mujeres que se encuentren en esa situación. Y cuenta desde mayo de 2019 con una coordinadora de Violencia contra la Mujer en el Exterior en la dirección general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares.